Скоро выйдет новый мультсериал о приключениях енота

Еноты нынче в моде. Началось все с Ракеты из «Стражей галактики», потом появился енот во второй «Суперсемейке», а теперь нас ждет целый мультсериал про этого зверька — «Слай Купер». И если вам знакомо это имя, значит вы управляли Слаем, держа в руках джойстик от Sony PlayStation.

Игры про енота Слая и его друзей выходили с 2002 по 2013 год. В них в мире антропоморфных животных Купер собирает себе банду благородных воришек, вместе с которой он совершает ограбления, пытаясь отвоевать собственное наследство. А за Слаем неизменно следует инспектор Кармелита Фокс, одержимая манией посадить его в тюрьму.

Изначально в плане был полнометражный мультфильм, о нем говорили довольно давно, выйти он должен был еще в 2016. Но в итоге идея трансформировалась в CG-мультсериал из 52 серий. Первые 26 серий покажут в октябре 2019, а продолжение ждет зрителей только в июле 2020 года. Надеемся, что к этому времени интерес к енотикам не утихнет!

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