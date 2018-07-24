Что делать, если вы заблудились в лесу

Лето — пора, когда спасатели подразделений МЧС по всей стране и в том числе в Новой Москве и Мособласти трудятся без выходных. Известно немало случаев, когда туристы-«грибники» пропадали и их было необходимо искать. «Вечерняя Москва» выяснила у опытных туристов, как не пропасть в лесу.

Так, несколько дней назад два туриста из Пермского края пропали в Уральских горах. Тревогу в соцсетях подняла дочь одной из туристок. Опытные путешественники, они все равно оказались в опасной ситуации. Между тем, в экстремальные туры все чаще отправляются люди и вовсе без подготовки.

— Мне однажды довелось заблудиться в подмосковном лесу, — рассказал «ВМ» Андрей Родкин , общественный деятель, один из участников создания ДНР. — Но это я тестя послушал просто, хотя собственное чувство направления в итоге оказалось вернее. С тех пор с собой всегда ношу компас. Ни разу не понадобился, но иметь и уметь обращаться с ним стоит.

Общественник считает, что современные туристы слишком полагаются на электронные устройства.

— Дело в том, что современные туристы, боюсь, часто излишне полагаются на гаджеты, — считает Родкин. — А с ними ведь всякое случается. Уверен, что базовый набор навыков необходим в любом случае: компас и бумажная топографическая карта, умение ориентироваться по солнцу, запоминать ориентиры на местности в пути. Главное — четко разделять пикник и поход. На пикнике можно что угодно, а вот лес не любит голых локтей и коленей; легкая обувь тоже опасна: гадюк сейчас достаточно.

В наше время, если организованная тургруппа идет в тайгу или в горы, она может (но не обязана) зарегистрировать свой маршрут в местном МЧС. Нужно просто позвонить в местное управление МЧС и назвать численность группы, точку отправления и дату возвращения. Тогда в случае каких-то неполадок, исчезновения связи, туристов будет легче искать.

Ночью лучше оставаться на месте: ориентироваться по звездам современный горожанин не умеет, а получить травму — упасть в яму, напороться на сук — проще простого. Организуйте себе место для ночлега, возможно, навес из одежды и веток, соберите ветки (сухие!) для костра. Разводите его так, чтобы до ближайших деревьев было 1-1,5 метра, чтобы не стать виновником лесного пожара. Спать нужно параллельно костру, а не ногами или головой к нему. Животные, увидя костер, нападать ночью не станут. Навес или шалаш защитят вас от дождя и ветра.

Помните: если вы идете по тропе, а ветки бьют вас в лицо и грудь — это звериная тропа. Надо сойти с нее во избежание встречи с животным. Если все же избежать ее не удалось, защищайтесь огнем, палкой, криком. Заберитесь на высокое дерево.

И еще: сразу распределите свои пищевые запасы на хотя бы 48 часов. Когда еда закончится, лес вам поможет. Только помните: воду необходимо кипятить, грибы варить только те, которые точно вам известны, воду с них сливать дважды. Помогут орехи и ягоды. Если вдруг вы заблудились зимой, притушить голод поможет даже древесная кора.

САМОЕ ГЛАВНОЕ! Не бойтесь. Продумывайте все свои действия заранее. Если человек ходит по лесу без ориентиров, он действительно за несколько часов сделает круг, устанет и вернется на то же место, откуда шел. Быстрее всего спасатели находят тех, кто остается на месте, ведет себя спокойно и не путает собственные следы.

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