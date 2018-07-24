Съезд с моста к онкодиспансеру будет временно закрыт

На съезде с моста через Волгу в районе онкодиспансера временно вводится одностороннее движение, сообщает пресс-служба губернатора. Костроме продолжается капитальный ремонт моста через реку Волгу. Подрядная организация приступает к обустройству тротуара на съезде с моста, ведущего к онкодиспансеру. Для проведения работ потребуется закрытие полосы, предназначенной для подъёма на мост с улицы Нижняя Дебря. В связи с выполнением ремонтных работ с 25 июля будет ограничено движение всех видов транспорта на съезд с моста в районе онкодиспансера — в направлении от улицы Подлипаева. При этом подъём на мост по указанному участку будет возможен по полосе, предназначенной для встречного движения. Подъехать к онкодиспансеру можно будет только со стороны улицы Нижняя Дебря. Посетителям медучреждения также рекомендуется парковать машины вдоль улицы Нижняя Дебря. Парковка в районе подъёма на мост не рекомендуется, так как выезд с неё будет возможен только на мост, на правый берег реки Волги. В этом случае ближайший разворот возможен только в районе улицы Ермакова. Ремонтные работы на съезде с моста планируется завершить не позднее 29 июля.