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Агрегаторы будут нести ответственность за недостоверную информацию о товаре
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Агрегаторы будут нести ответственность за недостоверную информацию о товаре 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Агрегаторы будут нести ответственность за убытки, понесённые потребителем вследствие предоставления недостоверной информации о товарах при совершении покупок онлайн. Соответствующие поправки в закон «О защите прав потребителей» сенаторы одобрили на пленарном заседании 24 июля.
Законопроект предусматривает для агрегаторов обязанность предоставлять релевантные сведения не только о продавцах, но и о предлагаемых ими товарах.
Автором инициативы выступило Правительство.
Согласно документу, агрегатор должен возвращать потребителю сумму полученной предварительной оплаты товара или услуги в случае, когда товар не доставлен (либо услуга не оказана) в срок и потребитель направил продавцу уведомление об отказе от исполнения заключённого договора в связи с нарушением сроков. Деньги должны быть возвращены в течение 10 календарных дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года
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