Агрегаторы будут нести ответственность за недостоверную информацию о товаре

Агрегаторы будут нести ответственность за убытки, понесённые потребителем вследствие предоставления недостоверной информации о товарах при совершении покупок онлайн. Соответствующие поправки в закон «О защите прав потребителей» сенаторы одобрили на пленарном заседании 24 июля.

Законопроект предусматривает для агрегаторов обязанность предоставлять релевантные сведения не только о продавцах, но и о предлагаемых ими товарах.

Автором инициативы выступило Правительство.

Согласно документу, агрегатор должен возвращать потребителю сумму полученной предварительной оплаты товара или услуги в случае, когда товар не доставлен (либо услуга не оказана) в срок и потребитель направил продавцу уведомление об отказе от исполнения заключённого договора в связи с нарушением сроков. Деньги должны быть возвращены в течение 10 календарных дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года