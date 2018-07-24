На освещение сквера им. 1905 года направят более 12,5 млн рублей

МП «Инженерные сети» планирует направить почти 12,5 млн рублей на установку наружного освещения в сквере им. 1905 года в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно документам, подрядчик должен осуществить выполнить замену существующего шкафа управления освещением МП «Инженерные сети» ШУВ-329 на новый СПЕКТР-03/20-П. При этом управление наружным освещением будет осуществляться автоматически.

Кроме того, исполнитель установит светодиодные светильники Jet направленного света со стойкой высотой 3 м. У стелы освещение будет обеспечено светодиодным светильником мощностью 234Вт. Для декоративного освещения будут использоваться встраиваемые линейные светильники.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 12 млн 552 тысячи рублей. Источником финансирования являются денежные средства МП «Инженерные сети» от приносящей доход деятельности. Исполнителя выберут на электронном аукционе 13 августа.

Работы по договору должны быть выполнены в течение 45 календарных дней с момента заключения контракта.

Напомним, благоустройство сквера им. 1905 года осуществляется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В результате рейтингового голосования и обсуждения территорий, были разработаны семь проектов развития общественных пространств во всех районах города: сквер в центре Сормова, сквер им. Героя Грабина, сквер на улице Григорьева, сквер им. 1905 года, парк «Дубки», два озера Щелоковского хутора и сквер на улице Прыгунова.

Ранее сообщалось, что на благоустройство сквера в центре Сормова направят более 24 млн рублей.