Управляющая организация отказывалась учитывать показания индивидуальных приборов учета и начисляла плату по нормативу потребления

Житель дома 71 по улице Новослободская пожаловался в Мосжилинспекцию на незаконные начисления по услуге «водоснабжение». По словам заявителя, в мае прошлого года увеличилась плата за горячую и холодную воду, при этом объемы ресурса, указанные в платежном документе, значительно превышали фактический расход, зафиксированный водосчетчиками.

При обращении в управляющую организацию собственник выяснил, что из-за длительного непредставления показаний приборов учета (с сентября 2016 года) изменился порядок начисления платы: рассчитывать на его семью стали по нормативу потребления.

При этом просьбы жителя провести проверку и снять контрольные показания приборов учета коммунальщики дважды проигнорировали.

В ходе проверки жилищные инспекторы установили, что в квартире заявителя установлены приборы учета горячей и холодной воды, которые находятся в исправном состоянии и срок их поверки еще не подошел.

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354, потребители обязаны в целях учета потребленных коммунальных услуг

Использовать приборы учета, соответствующие требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений и прошедшие поверку в сроки, установленные технической документацией на прибор учета. По истечении межповерочного интервала поверки приборов учета прибор учета считается вышедшим из строя. В случае выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию прибора учета либо истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до очередной поверки, плата за коммунальные услуги, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления, определенного по показаниям индивидуального прибора учета, но не более 3-х расчетных периодов подряд. По истечении указанного предельного количества расчетных периодов, за которые плата за коммунальную услугу определяется по рассчитанному среднемесячному объему потребления, плата рассчитывается исходя из нормативов потребления с применением повышающего коэффициента. Перерасчет платы за период по истечении межповерочного интервала поверки законодателем не предусмотрен.

Мосжилинспекция обязала управляющую организацию принять к учету показания водосчетчиков и провести жителю перерасчет платы за услугу «водоснабжение» исходя из фактического потребления ресурсов, начиная с сентября 2016 года.

В настоящее время управляющая организация исполнила предписание надзорного органа. Жителю возвращено 62 тысячи 672 рубля.