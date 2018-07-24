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Губкинский институт ищет волонтеров для «Нефтегазовых горизонтов»
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Губкинский институт ищет волонтеров для «Нефтегазовых горизонтов» 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Губкинский институт набирает волонтеров на Международный конгресс «Нефтегазовые горизонты», который будет проходить в Губкинском университете в этом году, с 19 по 22 ноября. Основной язык на конгрессе будем английским. Всем волонтерам будут выдавать сертификаты. Заявки принимаются до 15 октября.
Основная задача волонтеров сопровождать иностранных участников и оказывать им помощь в организационных вопросах, также они должны сопровождать приглашенных лекторов и представителей компаний. Фото: ekogradmoscow.ru
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