Губкинский институт ищет волонтеров для «Нефтегазовых горизонтов»

Губкинский институт набирает волонтеров на Международный конгресс «Нефтегазовые горизонты», который будет проходить в Губкинском университете в этом году, с 19 по 22 ноября. Основной язык на конгрессе будем английским. Всем волонтерам будут выдавать сертификаты. Заявки принимаются до 15 октября.

Основная задача волонтеров сопровождать иностранных участников и оказывать им помощь в организационных вопросах, также они должны сопровождать приглашенных лекторов и представителей компаний. Фото: ekogradmoscow.ru