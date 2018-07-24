Капремонт проведут в административном здании 1900 г. постройки в Ботаническом пер.

в центре столицы, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт объекта нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы » по адресу: Ботанический пер., д. 14, Мещанский район, Центральный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, которые приводятся в материале, комитетом согласована проектная документация на проведение капитального ремонта административного здания, построенного в 1900 г. по индивидуальному проекту, с последующей перепланировкой подвала, а также помещений первого, второго и третьего этажей. В рамках проекта предусмотрены как внешние, так и внутренние ремонтные работы.

«Наружные ремонтные работы предполагают замену кровли, ремонт фасадов и цоколя, восстановление декоративных элементов, а также облицовку наружных площадок и лестниц керамогранитом. Кроме того, предусмотрено оштукатуривание и окраска наружных дверных и оконных откосов, ремонт карниза по периметру здания и замена конструкций и ограждения кровли», — пояснили в пресс-службе.

В комитете также уточнили, что ремонтные работы внутри здания включают в себя демонтаж существующих и устройство новых кирпичных стен и перегородок, замену внутренней и наружных лестниц и установку пандуса для обеспечения безбарьерного доступа маломобильных групп населения. Также запланирован ремонт стен и замена существующих оконных и дверных блоков. Кроме того, предусмотрена полная внутренняя отделка помещений в соответствии с их функциональным назначением.

«После капитального ремонта в подвале появятся тепловой и водомерный узлы, а также вспомогательные технические помещения. На первом этаже разместятся входная группа, тамбур, комната охраны, помещение уборочного инвентаря, кабинеты, санузлы и дополнительный вход, а на втором и третьем этажах также запроектированы кабинеты, санузлы и помещения, предназначенные для уборочного инвентаря», — добавили в пресс-службе.