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Капремонт проведут в административном здании 1900 г. постройки в Ботаническом пер.
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Капремонт проведут в административном здании 1900 г. постройки в Ботаническом пер. 

Агентство «Москва» 1 час назад
в центре столицы, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт объекта нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы» по адресу: Ботанический пер., д. 14, Мещанский район, Центральный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, которые приводятся в материале, комитетом согласована проектная документация на проведение капитального ремонта административного здания, построенного в 1900 г. по индивидуальному проекту, с последующей перепланировкой подвала, а также помещений первого, второго и третьего этажей. В рамках проекта предусмотрены как внешние, так и внутренние ремонтные работы.
«Наружные ремонтные работы предполагают замену кровли, ремонт фасадов и цоколя, восстановление декоративных элементов, а также облицовку наружных площадок и лестниц керамогранитом. Кроме того, предусмотрено оштукатуривание и окраска наружных дверных и оконных откосов, ремонт карниза по периметру здания и замена конструкций и ограждения кровли», — пояснили в пресс-службе.
В комитете также уточнили, что ремонтные работы внутри здания включают в себя демонтаж существующих и устройство новых кирпичных стен и перегородок, замену внутренней и наружных лестниц и установку пандуса для обеспечения безбарьерного доступа маломобильных групп населения. Также запланирован ремонт стен и замена существующих оконных и дверных блоков. Кроме того, предусмотрена полная внутренняя отделка помещений в соответствии с их функциональным назначением.
«После капитального ремонта в подвале появятся тепловой и водомерный узлы, а также вспомогательные технические помещения. На первом этаже разместятся входная группа, тамбур, комната охраны, помещение уборочного инвентаря, кабинеты, санузлы и дополнительный вход, а на втором и третьем этажах также запроектированы кабинеты, санузлы и помещения, предназначенные для уборочного инвентаря», — добавили в пресс-службе.
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