Вице-спикер Мосгордумы предложил вернуть вытрезвители и взимать плату с граждан за попадание в них

«Нормальная история, когда государство приходило на помощь тем людям, которые оказались в сложной ситуации. Вполне нормально, что их подбирали с улицы и привозили в вытрезвители, приводили в порядок. Даже вполне нормально, я считаю, за это брать деньги. Я считаю, что это достаточно правильно. Что заставляло их выпивать до такой степени, чтобы не помнить себя, и почему государство должно тратить деньги за то, что они получали удовольствие? Если любишь кататься, люби и саночки возить. Я считаю, что это (платные вытрезвители — прим. Агентства «Москва») будет стимулировать то, чтобы не принимать алкогольные напитки», — сказал А. Метельский.

Он положительно оценил работу ранее действующей в стране системы медицинских вытрезвителей и напомнил, что депутаты Мосгордумы уже выступали за возобновление работы вытрезвителей в столице. «Не самая плохая была ситуация, когда в стране в те времена существовали медвытрезвители, потому что, конечно, алкогольная зависимость — зло, но необходимо помогать людям с алкогольной зависимостью», — добавил он.

Вице-спикер Мосгордумы не исключил, что столичный парламент может вернуться к обсуждению данной темы. «Осенняя сессия покажет. Может быть и вернемся. Но мы рассматривали этот вопрос. Депутаты поддержали данную инициативу», — сказал он.

Кроме того, комментируя предложение Совета Федерации о разработке законопроекта о деятельности вытрезвителей, А. Метельский заявил, что считает необходимым принятие такого закона. «Должен быть федеральный закон один, а уже каждый регион на основании этого федерального закона для себя какие-то учтет нюансы», — сказал он.