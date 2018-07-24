15 ступеней к Апокалипсису. В Челябинске открыли экскурсии в бомбоубежище

Снаружи оно выглядит, как какой-нибудь погреб: бетонная будка с внушительной насыпью, скрывающейся в зарослях кустарника. Если открыть хлипкие фанерные створки (чтобы в случае эвакуации легко выбить), взгляду откроется узкая лестница с пятнадцатью ступенями, упирающаяся уже в массивную железную дверь с вращающимися вентилями герметичными запорами. В жаркий знойный день оттуда особенно сильно ощущается дуновение прохлады.

Веет холодной войной

Но, если включить фантазию, то покажется, что из трёхметровой глубины веет «холодной войной» и ужасами ядерной войны или уже современными апокалиптическими страхами от последствий сближения с Землёй мифической планеты Нибиру или какого-нибудь астероида.

Не дай Бог там оказаться!

Мрачные ощущения усиливаются, когда спускаешься по ступеням внутрь убежища. Здесь три средних размеров комнаты, в двух из которых установлены деревянные сиденья, точь-в-точь, как в электричках.

В одной расположены биотуалеты, дежурный пост с несколькими телефонами экстренной связи, кровать с манекеном тяжелораненого постояльца и три манекена в противогазах и костюмах химзащиты. Особенно драматична ростовая кукла, изображающая ребёнка. Противогаз делает её похожей на агитплакат против гонки вооружений.

В другой комнате — ещё два ряда деревянных сидений, баки с запасом воды (действующие), ящики с индивидуальными наборами питания (тоже настоящие) и стенды с видами противогазов. Оказывается, есть такие, которые гоняют воздух по шлангам туда-сюда, преобразую выдыхаемую углекислоту в кислород и обратно.

Третья комната — «лёгкие» бункера. В ней только аппараты для нагнетания воздуха извне. В реальных условиях это можно делать как при помощи электронасосов, так и вручную, двигая взад-вперед соответствующие рычаги. Для зимы есть набор покрывал и, пожалуй, это всё.

Этот бункер — первое сооружение подобного типа, воссозданное в рамках проекта «Убежище».

«Холодная война» за 1,3 миллиона рублей

Проект разработали в Челябинске в середине 2017 года. Его автор Дмитрий Закарлюкин получил известность как эко-активист, организатор волонтёрских уборок и прочих самых неожиданных начинаний. Что касается «Убежища», то Дмитрий не скрывает, что пришёл к его идее благодаря сыну.

«У них проходят уроки по ОБЖ, и он стал задавать вопросы, а я подумал при этом, что вместо того, чтобы рассказывать, лучше показать. Родилась идея создать интерактивный проект, который в квестовом режиме формировал бы навыки обращения с объектами ГО и ЧС. И вот он реализован», — рассказал Закарлюкин.

Идею Закарлюкина подхватил военно-патриотический клуб «Воин». Он и помог реализовать проект. Изначально «Убежище» разрабатывалось для детских групп и даже выиграло Президентский грант на 500 тысяч рублей. Ещё около 800 тысяч в него вложили сами организаторы. Итого, за 1 млн 300 тысяч рублей они получили бункер площадью около 90 кв. метров, рассчитанный на трёхдневное размещение 50-100 человек. Нам, правда, и 50 показалось многовато — если представить себе такое количество смертельно перепуганных людей, жмущихся друг другу на узких лавочках.

Все убежища — под грифом «секретно»

По словам руководителя клуба «Воин» Алексея Вепринцева, подходящее помещение искали долго — информация о местонахождении убежищ в Челябинске оказалась под грифом «секретно». Часть тех, о которых удалось узнать, оказалась арендованной под магазины и кафе, другая — в полузатопленном состоянии. В итоге удалось найти списанный объект 1981 года строительства на одном из челябинских предприятий, точное местонахождение которого организаторы не сообщают из-за «режимности» предприятия.

«Все помещения были сняты с реестра защитных сооружений, поэтому как таковые элементы жизнеобеспечения отсутствовали. Это система вентиляции, запас пищи и воды, медикаментов и так далее. Были только герметичные двери, да и то частично утратившие свои свойства. Мы всё восстановили, и с нового учебного года будем проводить занятие по ОБЖ для всех желающих», — рассказал Алексей.

Мы усиленно крутим задвижки герметичных дверей, трогаем трубки «экстренных» телефонов, двигаем подающие воздух рычаги… То же самое делают участники экскурсий. По словам организаторов, почувствовать себя в роли жертв ядерной войны или глобального планетарного катаклизма могут все желающие, в том числе и взрослые.