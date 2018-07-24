В СПЧ поддержали идею Соловьева отменить спецтюрьмы для сотрудников органов

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Илья Шаблинский выразил солидарность с позицией телеведущего Владимира Соловьева, который предложил отменить спецтюрьмы для сотрудников правоохранительных органов

Он не исключил, что перспектива оказаться за решеткой вместе с теми, кого охраняешь — повлияет на поведение тюремных охранников и отобьет у них желание пытать заключенных. «Речь должна идти не только о сотрудниках ФСИН, но и о сотрудниках прокуратуры , о судьях… Но если говорить о сотрудниках ФСИН, то им будет чего бояться», — предположил Шаблинский.

Правозащитник отметил, что «пытки стали рутиной, они повсеместны, жалобы поступают из самых разных колоний, в том числе из изолятора ФСБ Пензе ». «Всюду применяют пытки, всюду их более или менее успешно скрывают и получается, что мы должны воспринять это как некую новую реальность. В отделениях полиции бьют, в тюрьмах бьют, а в исправительных колониях — это просто абсолютное правило», — рссказал Шаблинский.

По его словам, «в данном случае один из сотрудников решился сохранить запись на регистраторе». «Можно догадаться, что на этого сотрудника увиденное произвело тяжелое впечатление. Я опасаюсь, что наши следственные органы прежде всего будут вычислять этого сотрудника», — предположил Шаблинский, назвав происходящее «новой жуткой тенденцией».

Он рассказал, что в СПЧ получают самые разные жалобы на пытки, в том числе электротоком. «Руководство ФСИН скрывает это до последнего. В Санкт-Петербурге недавно погиб находившийся в заключении инженер Пшеничный, который сотрудничал с Минобороны , создавал виртуальные модели подводных лодок. Фактически он был запытан, судя по всему… Мы по этому поводу встречались с руководством ФСИН. У меня остались тяжелые впечатления от той встречи. У ФСИН одна версия — самоубийство. А все следы насилия не в счет. С человеком, если он попал в заключение, можно сделать все что угодно. Вспомните Владимира Евдокимова , одного из исполнительных директоров »Роскосмоса» . Год назад он был убит в камере. Его просто искололи заточкой. Что-то известно о результатах: кто виновен, кто заказал? Ничего! Его обвинили в преступлении, совершенном якобы 10 лет назад. Это что-то жуткое, в заключении можно творить любое беззаконие. Что говорить о простых заключенных, таких как Евгений Макаров », — говорит Шаблинский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Соловьев предложил «отменить отдельные тюрьмы для сотрудников органов». Он заявил в Twitter о необходимости «оставить разные режимы в зависимости от тяжести преступлений».

Так журналист отреагировал на «очередное избиение заключенного в СИЗО ». По словам Соловьева, «в любых тюрьмах отношение к заключённым должно быть строго по инструкции, но и по-человечески». Напомним, следователи возбудили уголовное дело по сообщениям СМИ об избиении осужденного Евгения Макарова в ИК № 1 в Ярославле . Этому предшествовало появление видеозаписи, на которой запечатлено, как охрана колонии избивает заключенного.

В то же время Шаблинский выразил уверенность, что государство не откажется от специальных тюрем. «Мы должны осознавать, что это может создавать условия, чтобы этим сотрудникам мстили», — признал он.