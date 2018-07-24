Власти региона опровергли информацию о сокращении на Омском моторостроительном предприятии

Ранее СМИ сообщили, что массовое сокращение сотрудников завода, где трудоустроено более 3,8 тыс. человек, произойдет в начале 2019 года. Причиной снижения численности работников было названо снижение объемов производства и переход на выпуск менее дорогостоящих двигателей. В настоящий момент при участии ОМО им. Баранова изготавливаются авиационные двигатели и силовые установки для самолетов Су-17, Су-24, МиГ-29, Ил-96-300, Ил-86, Ил-112, Ил-114, Як-130 и других.

"Информация о массовом сокращении на заводе им. Баранова не подтверждается. Производственная программа предприятия не корректируется. Соответственно, ни о каком массовом высвобождении работников предприятия речи не ведется", — сообщила пресс-служба регионального Минпрома.

В ведомстве отметили, что по итогам первого полугодия 2018 года завод показывает положительную динамику — среднесписочная численность работников и объемы производства продукции выросли на 2%.