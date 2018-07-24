Власти региона опровергли информацию о сокращении на Омском моторостроительном предприятии 

ОМСК, 24 июля. /ТАСС/. Министерство промышленности и инновационных технологий Омской области опровергло информацию о якобы готовящемся массовом сокращении работников на одном из крупнейших предприятий России по производству авиационных двигателей — Омском моторостроительном предприятии (ОМО) имени П. И. Баранова (входит в НПЦ газотурбостроения «Салют»), заявила во вторник пресс-служба министерства.
Ранее СМИ сообщили, что массовое сокращение сотрудников завода, где трудоустроено более 3,8 тыс. человек, произойдет в начале 2019 года. Причиной снижения численности работников было названо снижение объемов производства и переход на выпуск менее дорогостоящих двигателей. В настоящий момент при участии ОМО им. Баранова изготавливаются авиационные двигатели и силовые установки для самолетов Су-17, Су-24, МиГ-29, Ил-96-300, Ил-86, Ил-112, Ил-114, Як-130 и других.
"Информация о массовом сокращении на заводе им. Баранова не подтверждается. Производственная программа предприятия не корректируется. Соответственно, ни о каком массовом высвобождении работников предприятия речи не ведется", — сообщила пресс-служба регионального Минпрома.
В ведомстве отметили, что по итогам первого полугодия 2018 года завод показывает положительную динамику — среднесписочная численность работников и объемы производства продукции выросли на 2%.
Омское моторостроительное объединение имени П. И. Баранова является одним из старейших и крупнейших предприятий по производству авиационных двигателей в России и единственным за Уралом. Завод создавался в 1916 году в Запорожье, в августе-сентябре 1941 года был эвакуирован в Омск.