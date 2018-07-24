Самарскую набережную восстановят под присмотром Лапушкиной

Набережная каждый раз страдает от дождя

Подрядчикам предстоит починить всё, что размыло субботним ливнем в Самаре . Особое внимание уделят набережной у «Ладьи».

Четвёртая очередь самарской набережной каждый раз после дождя превращается в жалкое зрелище. Реки грязи стекают на благоустроенную территорию и пачкают красивую новую плитку. Неграмотный ремонт знакового места раскритиковали известный блогер Илья Варламов и сам Дмитрий Азаров.

Сейчас самарский департамент градостроительства ведёт претензионную работу с подрядчиком, работавшим на набережной у «Ладьи». Все замечания по качеству работ зафиксировали и направили подрядчику для устранения по гарантии.