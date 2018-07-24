В Саратове задержан мужчина, забивший до смерти своего соседа

На 37-летнего жителя Заводского района Саратова возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Задержанный дал признательные показания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в ночь с 20 на 21 июля, будучи соседом обвиняемый вместе с приятелем пришел в гости к потерпевшему для распития спиртного в квартире дома на улице Чернышевского. Во время застолья завязался разговор о службе в армии и между хозяином и обвиняемым произошел конфликт. Последний нанес оппоненту множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. Когда потерпевший скончался, соседи покинули место преступления.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщает региональное следственное управление.