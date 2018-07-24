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Алексей Левкович назначен врио главы МСУ Балахнинского района
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Алексей Левкович назначен врио главы МСУ Балахнинского района 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Алексей Левкович назначен первым заместителем главы администрации Балахнинского района Нижегородской области и врио главы местного самоуправления, сообщается на сайте района.
В сообщении говорится, что заместителем главы администрации по социальным вопросам назначена Лариса Юртаева.
Алексей Левкович до назначения на муниципальную должность работал в региональном штабе Общероссийского народного фронта. 24 июля он провел первое оперативной совещание в должности врио главы района, объявив, что его первостепенная задача — вывести район из финансового кризиса.
Сообщается, что в ближайшее время для главы Нижегородской области Глеба Никитина будут подготовлены аналитические справки и документы о состоянии Балахнинского района.
Лариса Юртаева ранее возглавляла управление по социально-административной деятельности АО «Волга».
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