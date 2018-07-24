Алексей Левкович назначен врио главы МСУ Балахнинского района

Алексей Левкович назначен первым заместителем главы администрации Балахнинского района Нижегородской области и врио главы местного самоуправления, сообщается на сайте района.

В сообщении говорится, что заместителем главы администрации по социальным вопросам назначена Лариса Юртаева.

Алексей Левкович до назначения на муниципальную должность работал в региональном штабе Общероссийского народного фронта. 24 июля он провел первое оперативной совещание в должности врио главы района, объявив, что его первостепенная задача — вывести район из финансового кризиса.

Сообщается, что в ближайшее время для главы Нижегородской области Глеба Никитина будут подготовлены аналитические справки и документы о состоянии Балахнинского района.

Лариса Юртаева ранее возглавляла управление по социально-административной деятельности АО «Волга».