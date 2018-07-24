Путин торгует страхом 

В преддверии президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году Россия сосредоточится на дестабилизации внутриполитической ситуации в стране, нежели пойдет на открытое вооруженное наступление. Такое мнение выразил украинский дипломат Александр Хара в интервью «Апострофу».
«Учитывая преддверие выборов в Украине, Кремль будет наносить основной удар не военным способом, а расшатыванием ситуации изнутри в политическом плане. При этом военный способ может использоваться для того, чтобы как-то обыграть это политически. Мол, настало время мирного диалога с Россией, и тут же появляются политики, которые уже пишут стратегию мира России и Украины. А такая стратегия будет означать только капитуляцию Украины», — считает Хара.
По его словам, все, кто сейчас говорят о мире, «играют на руку Кремля». «Их нельзя считать проукраинскими патриотами, потому что условием прекращения стрельбы будет отказ Украины от проевропейской политики. Поэтому нельзя исключать того, что вторая война в Украине не начнется в этот период», — заключил дипломат. Ранее агентство «Блумберг» со ссылкой на источники сообщило, что президент РФ Владимир Путин на встрече в Хельсинки 16 июля предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. По словам источников, о своем предложении Путин якобы рассказал на встрече с послами России 19 июля. Как утверждают собеседники агентства, президент РФ заявил, что было решено не озвучивать инициативу о референдуме публично, «чтобы президент США мог ее обдумать».
Первый вице-спикер Верховной рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что референдум на Донбассе о статусе оккупированных территорий не может быть проведен.
«Никаких референдумов под дулами автоматов и размещенными под школами и детсадами оккупированного Донецка и Луганска российскими танками; никаких референдумов, организованных на территориях, где 4 года мозги гражданам промывает российская пропаганда и лайфньюсы (российский телеканал LifeNews), которые запугивают людей «фашистами и хунтой»; никаких референдумов, организованных марионетками Кремля на оккупированных Кремлем землях не будет», — заявила она.
Украинская сторона запросила у США разъяснений о якобы обсуждении на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки «новых предложений» по урегулированию ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму.
Напомним, президенты России и США провели 16 июля в Хельсинки свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. Впервые лидеры двух стран встретились лично на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Следующий личный контакт президентов произошел в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге. Встреча двух лидеров в президентском дворце в Хельсинки продлилась два часа 10 минут. Затем переговоры Россия — США продолжились в расширенном составе за ланчем.