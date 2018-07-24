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Завершились летние уроки чтения профессора института Обручевского района
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Завершились летние уроки чтения профессора института Обручевского района 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
В павильоне Книги на ВДНХ завершился авторский цикл из трех лекций профессора Института Пушкина Натальи Кулибиной.
Заключительная лекция была посвящена вопросу «Что нужно понять в художественном тексте, чтобы сказать „я понимаю“?». На лекцию собрались как постоянные слушатели, так и новые, пришедшие по совету друзей. Всего пришло более 20 человек: школьники, студенты, дизайнер и маркетолог, психологи, филолог, философ. Самому младшему слушателю было 13 лет, самому старшему — за 60. «Уроки чтения на ВДНХ», — как отметила Наталья Кулибина, — показали, что многие люди (вне зависимости от возраста, профессии) интересуются чтением, хотят «правильно» читать и понимать, то, что сказал автор.
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