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Энергетики напоминают об акции «В отпуск без долгов»
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Энергетики напоминают об акции «В отпуск без долгов» 

ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga» 2 часа назад
Фото: ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»
В самый разгар отпускного сезона Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам о необходимости своевременной оплаты потребленных коммунальных ресурсов. В противном случае накопленные долги могут испортить долгожданный отпуск. Речь идет об одной из самых строгих санкций в отношении должника — запрете выезда за границу из-за непогашенного долга в рамках исполнительного производства. С целью предупреждения энергетики еще в середине июня запустили акцию «В отпуск без долгов», которая продлится до сентября включительно.
В рамках акции специалисты компании при поддержке судебных приставов усилили работу в отношении должников за тепловую энергию. В частности, активно проводятся совместные рейды. Одним из крупных стал недавний арест автомобиля марки «Мазда», после которого клиент полностью погасил задолженность перед энергокомпанией.
Энергетики призывают своих клиентов не доводить ситуацию с платежами до критической и немедленно урегулировать задолженность в досудебном порядке. Уточнить информацию о способах оплаты можно у специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в Саратове — ул. Чернышевского, 122, контактные телефоны 8 (8452) 98-65-09, 98-68-00, дополнительно — в отделении Сбербанка по ул. Чапаева 32/36; в Энгельсе -Пионерская, 80; Тельмана, 150/1 в отделении Сбербанка, окна №1 и №2, телефон 8 (8453) 54-42-75. В Балаково — проспект Героев, 23; Титова, 35, контактные телефоны (8453) 32-20-20, 8-800-100-10-12.
ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»: последние новости
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