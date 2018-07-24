Энергетики напоминают об акции «В отпуск без долгов»

В самый разгар отпускного сезона Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам о необходимости своевременной оплаты потребленных коммунальных ресурсов. В противном случае накопленные долги могут испортить долгожданный отпуск. Речь идет об одной из самых строгих санкций в отношении должника — запрете выезда за границу из-за непогашенного долга в рамках исполнительного производства. С целью предупреждения энергетики еще в середине июня запустили акцию «В отпуск без долгов», которая продлится до сентября включительно.

В рамках акции специалисты компании при поддержке судебных приставов усилили работу в отношении должников за тепловую энергию. В частности, активно проводятся совместные рейды. Одним из крупных стал недавний арест автомобиля марки «Мазда», после которого клиент полностью погасил задолженность перед энергокомпанией.