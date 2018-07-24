Определились победители 2-го тура чемпионата Зеленограда по городкам

В минувшую субботу на городошном корте парка «Ровесник» в Савелках состоялся второй тур открытого чемпионата Зеленограда по городошному спорту. В нем участвовали не только зеленоградские мужчины и женщины, но и жители Подмосковья . По итогам соревнований стали известны лидеры, набравшие наибольшее число очков в двух турах.

Среди женщин лучшие результаты по количеству выбитых городков показала Егорушкина — 77 городков. Второе место было присуждено Чябровой (68 городков), третье — Ильичевой (53 городка). У мужчин победу одержал Полевич (87 городков). На два очка от него отстал Санин, выбивший 85 городков. Третье место досталось Жагину (70 городков). Третий, заключительный тур, пройдет в округе 11 августа.