Ещё
Определились победители 2-го тура чемпионата Зеленограда по городкам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Определились победители 2-го тура чемпионата Зеленограда по городкам 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
В минувшую субботу на городошном корте парка «Ровесник» в Савелках состоялся второй тур открытого чемпионата Зеленограда по городошному спорту. В нем участвовали не только зеленоградские мужчины и женщины, но и жители Подмосковья. По итогам соревнований стали известны лидеры, набравшие наибольшее число очков в двух турах.
Среди женщин лучшие результаты по количеству выбитых городков показала Егорушкина — 77 городков. Второе место было присуждено Чябровой (68 городков), третье — Ильичевой (53 городка). У мужчин победу одержал Полевич (87 городков). На два очка от него отстал Санин, выбивший 85 городков. Третье место досталось Жагину (70 городков). Третий, заключительный тур, пройдет в округе 11 августа.
Савелки: последние новости
Благоустройство народного парка в Савелках завершится до осени Префектура Зеленограда приглашает жителей обсудить вопросы благоустройства Полиция разыскивает похитителей черепах из вольера МЖК в Зеленограде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий117
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест70
Оксана Шачко оставила предсмертную записку78
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии90
Лучше война, чем выборы88
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение