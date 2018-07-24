Новая система спасения экипажа подлодок учтет печальный опыт «Курска»

Системы спасения экипажей лежащих на грунте подводных лодок продумывались давно, Россия усовершенствует эти системы для сохранения жизней людей. ‍Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал гендиректор Международной ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-морского флота и подводников, капитан атомной подлодки первого ранга в отставке Владимир Мамайкин.

"С момента создания подводных лодок конструкторы задумались и о системах спасения людей в случае аварии на субмаринах. Последние десятилетия все строящиеся подводные лодки оснащаются всплывающей камерой — специальным модулем, призванным эвакуировать экипаж, если всплытие невозможно. Принцип действия прост — в нештатной ситуации находящиеся на борту люди переходят в этот отсек, который является частью подлодки, он отсоединяется и всплывает.

Вопрос в технических нюансах средства для спасения людей — как оно работает. Все мы помним трагедию с подложкой курс — там тоже была всплывающая камера. Но она располагалась в районе центрального отсека, который повредил взрыв. переходить с кормовых отсеков к разрушенной спасательной камере смысла просто не было. Это одно из слабых мест технологий по спасению людей с потерпевших аварию субмарин", — отмечает специалист.

Минобороны России разместило на портале госзакупок заказ на разработку модульной системы спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте. Опытно-конструкторская работа должна быть завершена до 10 ноября 2020 года, ей заранее присвоен шифр «Лучина». Исполнителя проекта выберут в сентябре по итогам закрытого конкурса. Военные готовы потратить на разработку 221 млн рублей — это максимальная цена: лимиты бюджетных обязательств по годам составляют в 2018 году — 26,5 млн рублей, в 2019 году — 91,5 млн рублей, 2020 году — 103 млн рублей.

"Сам подход к системам спасения людей с подводных лодок достаточно сложен и требует глубокой продуманности. К примеру, приходится учитывать столь немаловажный фактор, как кессонная болезнь — резкий перепад давления вдыхаемой газовой смеси приводит к выделению газов в крови в виде пузырьков, что разрушает стенки клеток и кровеносных сосудов, блокируют кровоток. При тяжёлой форме декомпрессионная болезнь может привести к параличу или смерти.

Уже устанавливаемые на подводные лодки РФ всплывающие камеры дают возможность отрегулировать давление и поддерживать такую скорость подъема на поверхность, чтобы экипаж не пострадал. Но нужно понимать: спасательный модуль на подлодке всегда один и находится в центре субмарины — в него заходят с центрального поста. Повреждение или блокировка этих отсеков лишает экипаж возможности спастись этим способом. Это лишь один из множества нюансов, которые нужно продумывать", — подчеркивает подводник.

"Курск" не должен повториться

К-141 «Курск» — российский атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А «Антей», с 1995 по 2000 год — в составе Северного флота РФ. Потерпел крушение в Баренцевом море, в 175 км от Североморска , на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. Спасательные работы велись силами Северного флота и проходили с 13 по 24 августа, но оказались безуспешными. Применялись подводные аппараты, но безуспешно.

За 67 мирных лет XX века и начала XXI отмечено 12 случаев гибели российских подводных лодок. В среднем каждые пять лет происходила одна катастрофа. В них участвовали 865 подводников, из которых погибли 643, 223 удалось спасти. В шести катастрофах экипажи ПЛ погибли в полном составе, вместе с кораблем, в их числе «Курск».

"Есть еще один способ эвакуации людей с потерпевшей крушение субмарины — извне. Спасательный аппарат приходит к носовому или кормовому аварийному люкам, где располагаются специальные комингс-площадки. Аппарат должен присосаться к этим платформам герметично, чтобы уравнять давление и вызволить людей. В случае с " Курском " все попытки присоса к комингс-площадке лодки оказались неудачными, поскольку треснуло металлическое кольцо шлюза.

Сейчас Россия явно учитывает опыт предыдущих катастроф, стремясь максимально улучшить системы спасения жизни людей. Предыдущие разработки с современными можно сравнивать примерно на уровне автомобилей «Мерседес» и «Ока» — это слишком разные по уровню технологий и функциональности системы. При этом стоит учитывать, что в аварийной ситуации запертые под водой люди находятся в стрессовой ситуации и часто принимают не совсем адекватные решения. Хотя на испытаниях все проходит гладко, как по учебнику.

Эта нестыковка техники и человеческого фактора — предмет особых размышлений конструкторов. О нынешнем заказе на современные системы спасения с субмарин разговоры в военной среде идут довольно активно, но конкретика не разглашается — работы будут засекречены. О каких-то даже расплывчатых деталях проекта мы узнаем в лучшем случае в 2021 году", — заключает Владимир Мамайкин.