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В Госдуме предложили ввести ответственность для физлиц как иноагентов
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В Госдуме предложили ввести ответственность для физлиц как иноагентов 

Rambler News Service 2 часа назад
Депутат «Единой России» Сергей Боярский на пленарном заседании Госдумы предложил ввести ответственность для физических лиц как иностранных агентов. Это предложение он высказал после того, как прокомментировал дело задержанной в США россиянки Марии Бутиной.
«В России предусмотрено только административное наказание за нарушение закона об иностранных агентах, кроме того, таковыми могут быть признаны лишь юридические лица, но не физические. Однако, коллеги, все в наших руках, мы все это можем изменить», — сказал он.
Ранее из материалов Минюста США стало известно, что в Вашингтоне задержали гражданку России Марию Бутину, которую обвинили в сговоре с целью работы в США в качестве агента России без предварительного уведомления генпрокурора страны.
В 2017 году депутаты уже вносили законопроект о признании физических лиц иностранными СМИ и агентами.
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