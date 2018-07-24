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Жителей района Крюково приглашают принять участие в «Празднике Нептуна»
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Жителей района Крюково приглашают принять участие в «Празднике Нептуна» 

Управа района Крюково 2 часа назад
Фото: Управа района Крюково
27 июля досуговый центр ГБУ «М КЛУБ» приглашает всех желающий отметить День Военно-Морского флота — «Праздник Нептуна». Мероприятие пройдет на дворовой территории корпуса 1535, начало анимационной программы в 16:00. Гостей праздника ожидают эстафеты, игры и конкурсы от юных аниматоров. Разумеется, наш праздник почтит визитом и сам Царь Нептун, а в завершении программы — глобальная водная битва!. Самых активных ожидают призы и сюрпризы.
Ждем всех желающих 27 июля на самый веселый летний праздник! «Оружие» для водной битвы рекомендуем брать с собой!
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