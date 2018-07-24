Ещё
Волшебная палочка Гарри Поттера поможет освоить программирование
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волшебная палочка Гарри Поттера поможет освоить программирование 

Вести.Ru 52 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Британская компания Kano придумала новый способ заинтересовать детей программированием. В содружестве с киностудией Warner Brothers лондонский стартап выпустил волшебную палочку из сказочной вселенной Гарри Поттера, которая сможет научить ребенка написанию JavaScript-кода.
Детям предстоит собрать и запрограммировать палочку самостоятельно. Устройство оснащается собственным гироскопом, акселерометром и магнитометром — датчиками, которые помогают отслеживать его движения в пространстве, — и подключается к Android-планшету или iPad, на которые установлено специальное приложение Kano.
Размахивая палочкой с нужной скоростью и в определенных направлениях, дети могут разучивать заклинания и колдовать, попутно решая головоломки, связанные с программированием. Как говорят в Kano, палочка позволяет «разжигать фейерверки, выращивать тыквы, трансфигурировать сов, делать так, чтобы баттербиры парили, мётла летали, шоколадные лягушки появлялись, а мандрагора исчезала и многое другое».
∎Россияне стали чемпионами мира по программированию седьмой год подряд читайте также
Набор доступен по предзаказу в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Цена — почти $100. В продаже палочка Гарри Поттера ожидается к 1 октября.
Вести.Ru: последние новости
Крупный камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Израильские военные рассказали, как сбивали сирийский Су-22 Новостроек бизнес-класса в Москве стало больше, чем массовых
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам410
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть123
Тяжелобольная Терехова не может говорить23
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой27
Путин дал добро на новый мегамост702
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение