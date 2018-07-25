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«Гарри Поттер» научит детей программированию
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«Гарри Поттер» научит детей программированию 

Пятый канал 51 минуту назад
Фото: Пятый канал
Лондонский стартап Kano анонсировал необычный набор, в который входит волшебная палочка наподобие той, что была у литературного персонажа-волшебника Гарри Поттера, а также специальное программное обеспечение. Об этом сообщает Bloomberg.
Взмахнув палочкой, дети должны будут перетащить части программного кода на планшете. По мнению разработчиков, таким образом маленькие пользователи смогут легче запоминать всевозможные программные команды. Сама палочка поддерживает iOs, Andriod и PC, а соединение осуществляется при помощи Bluetooth.
Стоимость набора составляет $100, что равняется примерно 6300 рублям. Презентация продукта намечена на 1 октября текущего года.
Ранее Пятый канал рассказывал, что китайская компания Xiaomi официально представила мощный смартфон Mi A2 с оперативной памятью до шести гигабайт, чипом Qualcomm Snapdragon 600 и чистым Android. Кроме того, новинка имеет шестидюймовый экран без выступов с разрешением FullHD+.
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