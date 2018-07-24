Матвиенко призвала избавиться от клеток в зале суда

Об этом она сообщила в ходе заседания верхней палаты парламента.

"Мы хотим, чтобы, как в европейских странах, подсудимый сидел рядом со своими адвокатом за столом в человеческих условиях. Даже в советское время не было этих клеток. Кто их придумал?" — сказала она.

Как передает АГН «Москва», сенаторы поддержали предложение спикера верхней палаты парламента аплодисментами.

Матвиенко также считает, что необходимо обсудить вопрос восстановления статуса конвойной службы. «Давайте сделаем нормальные барьеры, у нас сегодня есть современные технические средства, позволяющие обеспечить безопасность», — заявила она.