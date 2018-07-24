И снова они!

Русофобские настроения в США все набирают обороты. Теперь в адрес РФ посыпались обвинения во вмешательстве неких «российских хакеров» в работу всей энергосистемы страны. Во вторник, 24 июля, в The Wall Street Journal появился материал, изобличающий в кибератаках, — о которых, правда, раньше никто и не слышал, — группировки Dragonfly и Energetic Bear.

В материале утверждается, что жертвами кибернабегов стали сотни американских энергокомпаний. Злоумышленники могли обесточить едва ли не все население США. Но не стали.

Пока СМИ придумывают, в чем бы еще обвинить Россию, художник Алина Копейкина размышляет о том, как могли бы выглядеть эти самые кибератаки якобы российских хакеров.