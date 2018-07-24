СК начал проверку информации о получении двумя девушками химических ожогов в Москве от воды из кулера

Столичное следствие начало проверку информации СМИ о получении двумя молодыми девушками химических ожогов внутренних органов после употребления воды в спортивном магазине. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

«Из опубликованного материала следует, что после пробежки девушки зашли в магазин, в котором имеется специальная зона отдыха и емкость с водой для спортсменов-бегунов. После выпитой воды девушкам стало плохо и ночью 23 июля они с химическими ожогами внутренних органов обратились за медицинской помощью в одну из московских клиник. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — рассказала Ю. Иванова.

Ранее СМИ сообщали, что две девушки выпили воды из кулера в спортивном магазине «Спорт-Марафон» на ул. Сайкина, от которой они получили химические ожоги желудочно-кишечного тракта и желудочное кровотечение.