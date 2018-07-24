Задержаны убийцы топ-менеджера уфимского предприятия «Ростеха» 

Сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемых в похищении и убийстве заместителя коммерческого директора производителя двигателей ПАО «ОДК-УМПО» (Башкирия) Юрия Яшина, сообщает «Интерфакс». Число задержанных и обстоятельства задержания не уточняются.
Тело Яшина было обнаружено в субботу в Уфе под городским мостом со следами трав, он пропал 20 июля. Яшин занимал должность заместителя коммерческого директора предприятия.
ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» — крупнейший производитель авиационных двигателей в России, осуществляет разработку, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, производство и ремонт узлов вертолетной техники. Предприятие входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) госкорпорации «Ростех».