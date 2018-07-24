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В Новосибирске ремонтируют дороги в частном секторе
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В Новосибирске ремонтируют дороги в частном секторе 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске подрядчики завершили ремонт 25 дорог частного сектора из 79, включенных в список. Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, это 32% от запланированного объема.
Так, вчера дороги ремонтировали на ул. Тихвинской, ул. Потемкина, ул. Онежной, ул. Леваневского, ул. Светлой, ул. 6-ой Ольховской, ул. Бакинской, ул. Районной, ул. Расковой, ул. Хитровской, в переулке Волочаевском, переулке Дежнева переулке Верещагина, Бронных переулках, переулке 3-м Мира, переулке 5-м Мира.
Как уточнили в мэрии, всего в этом году на ремонт дорог частного сектора было выделено 76 млн751 тысяч рублей. На эти деньги запланировано привести в порядок 79 дорог в частном секторе. В том числе асфальт уложат на семи объектах, органоминеральную смесь — на 12 объектах, щебеночно-песчаную смесь — на 60 объектах.
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