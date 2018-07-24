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РАН: Фантазии ученых о кислотном океане далеки от реальности
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РАН: Фантазии ученых о кислотном океане далеки от реальности 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В эфире НСН Михаил Флинт назвал неправдоподобным исследования британских ученых о повышении уровня кислотности Мирового океан в ближайшем будущем.
Повышение уровня кислотности Мирового океана в ближайшем будущем может привести к гибели коралловых рифов, выяснили британские ученые. Значений, которые побьют рекорд 14-миллионнолетней давности, уровень pH в воде достигнет к 2100 году. Причиной роста кислотности исследователи называют повышение в атмосфере уровня углекислого газа СО², который растворяется в океане, сообщает издание Earth and Planetary Science.
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Руководитель экспедиции Института океанологии РАН, биоокеанолог Михаил Флинт считает, что доверять долгосрочным прогнозам ученых в этой области не стоит.
«Сейчас ее [кислотности] практически нет. А мы с вами до этого времени [когда уровень кислотности поднимется до рекордных значений] не доживем. Все эти прогнозы относительно того, что будет через 50-100 лет — абсолютная фикция. Мы не можем погоду прогнозировать больше, чем на неделю, но занимаемся вдохновенной «мастурбацией» по поводу прогнозов на 100 лет вперед», — отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что резкое изменение климата может привести к катастрофе для экосистемы северной части Баренцева моря, пишет «Русская планета». В эфире НСН старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев отметил, что общая негативная тенденция в связи с изменением климата, действительно, похожа на правду.
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