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Совфед одобрил закон о регистрации иностранных НКО в налоговых органах
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Совфед одобрил закон о регистрации иностранных НКО в налоговых органах 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Члены Совета Федерации во вторник одобрили закон, который уточняет процедуру учета и регистрации в налоговых органах структурных подразделений международных организаций и иностранных НКО в России.
В соответствии с действующим законодательством, иностранная НКО при создании филиала или представительства должна быть включена в специальный реестр. Для этого к уведомлению о создании организация должна приложить учредительные документы, документ с изложением целей и задач создания филиала или представительства, а также положение об НКО.
Одобренный документ предусматривает, что с 1 марта 2019 года налоговые органы обязаны поставить на учет международные организации, иностранные НКО, некоммерческие неправительственные организации либо иностранные религиозные организации по месту ведения ими деятельности на территории РФ через филиалы или представительства в течение пяти дней на основании сведений, содержащихся в соответствующих реестрах, ведение которых отнесено к полномочиям министерства юстиции РФ.
Принятие закона потребует внесения изменений в приказы министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы, которые предполагается внести в течение трех месяцев со дня вступления документа в силу, отмечают в бюджетном комитете СФ.
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