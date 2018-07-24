Совфед одобрил закон о регистрации иностранных НКО в налоговых органах

В соответствии с действующим законодательством, иностранная НКО при создании филиала или представительства должна быть включена в специальный реестр. Для этого к уведомлению о создании организация должна приложить учредительные документы, документ с изложением целей и задач создания филиала или представительства, а также положение об НКО.

Одобренный документ предусматривает, что с 1 марта 2019 года налоговые органы обязаны поставить на учет международные организации, иностранные НКО, некоммерческие неправительственные организации либо иностранные религиозные организации по месту ведения ими деятельности на территории РФ через филиалы или представительства в течение пяти дней на основании сведений, содержащихся в соответствующих реестрах, ведение которых отнесено к полномочиям министерства юстиции РФ