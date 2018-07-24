Совет Федерации одобрил закон о регистрации филиалов иностранных НКО

Члены верхней палаты парламента одобрили закон, уточняющий условия регистрации филиалов и представительств иностранных некоммерческих неправительственных организаций (НКО). Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Совета Федерации.

Ранее закон приняли депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении. Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента правительством РФ

Согласно закону, вводится новое основание для отказа во внесении сведений о филиалах или представительствах иностранных НКО в реестр — несоответствие документов об их создании и (или) содержащихся в них сведений Конституции РФ и законодательству РФ.

Также сокращается срок, в течение которого руководитель филиала или представительства иностранной НКО должен уведомить уполномоченный орган о месте его нахождения — с 20 дней до семи дней со дня внесения в реестр.

Кроме того, документом уточняется возможность исключения филиала или представительства иностранной НКО из реестра по решению уполномоченного органа в связи с принятием этой организацией решения о прекращении деятельности своего филиала или закрытии своего представительства на территории РФ.