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Совфед одобрил законы об обязательной аудиозаписи заседаний суда и статусе помощника судьи
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Совфед одобрил законы об обязательной аудиозаписи заседаний суда и статусе помощника судьи 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил законы, направленные на совершенствование судебной системы, которые, в частности, предусматривают обязательную аудиозапись заседаний суда и закрепляют процессуальный статус помощника судьи.
Как рассказал на заседании глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, одна из основных новелл заключается в том, что вводится обязательное аудиопротоколирование судебного заседания в гражданском и уголовном процессах в судах первой и апелляционной инстанций, а также возможность подачи замечаний относительно неточности и неполноты аудиозаписи. Замечания относительно аудиозаписи будут рассматриваться в течение двух суток со дня их подачи.
Кроме того, по словам сенатора, закрепляется процессуальный статус помощника судьи и его полномочия. «Так, устанавливается право помощника судьи оказывать помощь судье в подготовке проектов судебных актов, вести протокол судебного заседания, обеспечивать контроль за фиксированием хода судебного заседания техническими средствами, проверять явку в суд лиц, которые должны участвовать в судебном заседании, совершать иные процессуальные действия в случаях и в порядке, предусмотренными соответствующим процессуальным кодексом», — рассказал глава комитета СФ.
Также предусматривается автоматизированное формирование состава суда при рассмотрении гражданских, арбитражных, уголовных и административных дел с учетом нагрузки и специализации судей. Оговаривается, что иным способом состав суда может определяться, только если нет возможности использовать в суде автоматизированную информационную систему.
Кроме того, согласно нововведениям, участники слушаний по гражданским и административным делам при согласии сторон смогут переходить из предварительного судебного заседания в основное, если на нем присутствуют все участники дела. Такой переход может быть осуществлен и в отсутствие кого— либо из них при условии, что они были извещены о времени и месте судебного заседания и не подали возражений. Исключением станут случаи, когда требуется коллегиальное рассмотрение дела.
Одобренные законы, внесенные на рассмотрение парламента президентом РФ Владимиром Путиным в конце марта, предусматривают изменения в Гражданском процессуальном, Арбитражном процессуальном и Уголовно-процессуальном кодексах, а также в Кодексе административного судопроизводства РФ.
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