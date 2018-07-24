Совфед одобрил законы об обязательной аудиозаписи заседаний суда и статусе помощника судьи

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил законы, направленные на совершенствование судебной системы, которые, в частности, предусматривают обязательную аудиозапись заседаний суда и закрепляют процессуальный статус помощника судьи.

Как рассказал на заседании глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас , одна из основных новелл заключается в том, что вводится обязательное аудиопротоколирование судебного заседания в гражданском и уголовном процессах в судах первой и апелляционной инстанций, а также возможность подачи замечаний относительно неточности и неполноты аудиозаписи. Замечания относительно аудиозаписи будут рассматриваться в течение двух суток со дня их подачи.

Кроме того, по словам сенатора, закрепляется процессуальный статус помощника судьи и его полномочия. «Так, устанавливается право помощника судьи оказывать помощь судье в подготовке проектов судебных актов, вести протокол судебного заседания, обеспечивать контроль за фиксированием хода судебного заседания техническими средствами, проверять явку в суд лиц, которые должны участвовать в судебном заседании, совершать иные процессуальные действия в случаях и в порядке, предусмотренными соответствующим процессуальным кодексом», — рассказал глава комитета СФ.

Также предусматривается автоматизированное формирование состава суда при рассмотрении гражданских, арбитражных, уголовных и административных дел с учетом нагрузки и специализации судей. Оговаривается, что иным способом состав суда может определяться, только если нет возможности использовать в суде автоматизированную информационную систему.

Кроме того, согласно нововведениям, участники слушаний по гражданским и административным делам при согласии сторон смогут переходить из предварительного судебного заседания в основное, если на нем присутствуют все участники дела. Такой переход может быть осуществлен и в отсутствие кого— либо из них при условии, что они были извещены о времени и месте судебного заседания и не подали возражений. Исключением станут случаи, когда требуется коллегиальное рассмотрение дела.