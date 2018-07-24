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Работодатели Тюменской области сократят почти 300 работников до конца года
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Работодатели Тюменской области сократят почти 300 работников до конца года 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Работодатели Тюменской области сообщили о предполагаемых сокращениях 297 работников в связи с ликвидацией организаций или сокращением штата, сообщили 72.ru в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.
— Но сведения о массовых высвобождениях работников от организаций не поступали, — говорится в ответе ведомства, данные указаны на 11 июля.
Под сокращение, в основном, попадают работники финансовой и страховой деятельности (33,7%), профессиональной и научно-технической деятельности (25,5%), а также сотрудники организаций, работающие в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха (9,5%).
Основной причиной увольнений руководство компаний указывает оптимизацию штатной численности, уменьшение объемов работ, реорганизацию и изменение организационной структуры.
Ранее работодатели Тюменской области планировали сократить 325 человек. 11 организаций должны были перейти на неполный рабочий день. Среди них ЗАО «Пышмаавтодор», ООО «Чистая вода „Полярис“», ОАО «Санаторий Ишимский». Еще семь организаций заявляли о переходе на неполную рабочую неделю.
По данным Тюменьстата, в июне численность экономически активного населения в возрасте от 15 до 72 лет в Тюменской области составляла 726,3 тысяч человек, из них 693,8 тысяч были трудоустроены, а 32,6 тысяч учитывались как безработные. При этом уровень безработицы в июне составил 4,5%, снизившись с начала года на 0,2 процентных пункта.
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