«Нам нужно зеркало». Художник о творчестве и переоценке понятий

Игорь Погорелов создал в станице Каневской независимую школу-студию живописи с картинной галереей, музеем и научным центром. Это социальный проект, бесплатный для людей. На выставки и конференции в станицу приезжают со всей страны и из-за границы. В Школе-студии нет возрастных ограничений: самому младшему ученику 3 года, а старшему — за 70. С педагогом-новатором «АиФ-Юг» поговорил о творчестве, космосе, монетизации искусства и судьбе.

А кто бы смог?

Светлана Лазебная, «АиФ-Юг»: Игорь Валерьевич, вы конкурируете с районной ДХШ, или у вас разные направления?

Игорь Погорелов: Арт-студия появилась в 2004 году. Тогда передо мной остро стоял вопрос собственного трудоустройства. В Краснодаре ждала работа преподавателем в педагогическом колледже. Были уже куплены билеты. Но звонили люди, просили за детей: подучите, пожалуйста, живописи, нам поступать, а никуда не берут. И закипело. Если сравнивать, у нас немного другой уровень: больше предметов по программе колледжей и вузов, курс черчения и перспективы, которых нет не только в ДХШ, но и в образовательных школах…

— Где вы находите преподавателей, ведь и квалификация важна, и достойный оклад предложить важно?

— Помогают мои выпускники (есть уже и члены Союза художников). Привозят новые методики из вузов. Получается такая передача знаний, как у известного Щетинина: я передал им, а они, сформировавшись, передают следующему поколению. Педагогами-новаторами: Щетининым, Амонашвили, Шаталовым — заразился ещё в студенчестве…

— О качестве образования в экспериментальных (ну, или новаторских) школах много спорят. Вы взяли на себя огромную ответственность. В государственных школах кураторы, они подскажут, поправят, инструкцию дадут… Соблюдая автономию, сохранить баланс разумного и здравого сложнее, на мой взгляд.

— А вот это да. Ненавижу высокопарные слова, но как бы это ни звучало старомодно… Сохранить независимость и здравость, плюс ещё, простите за банальность, честь, достоинство и приверженность долгу, сейчас всё тяжелее и тяжелее. Понимаете, произошла переоценка и понятия «человек» (потребитель) и «образование» (услуга). Меня это уже даже не настораживает, а удручает. С одной стороны, дети становятся объектом потребительства, как бы это парадоксально не звучало. На них быстро можно заработать престиж, гранты, славу и деньги, ориентируя их на сиюминутный успех, не задумываясь о том, что в детях закладывается вечное и на будущее, и отзовётся оно потом в их детях и внуках. А с другой стороны, и общество выстраивает отношения к образованию, как, извините, посетитель в пиццерии: быстренько обслужите, подайте, унесите, принесите, а если что не так, дайте жалобную книгу. И всё то, что нарабатывала педагогическая наука на протяжении веков, начинает лететь в тартарары. Я вот часто думаю о том, а смог бы работать в современной школе Макаренко с его методом воспитания, Сухомлинский с его трепетным отношением к детской душе, да и даже Илья Семёнович Мельников , гениально сыгранный Вячеславом Тихоновым , из фильма Ростоцкого «Доживём до понедельника»?

— И какой вывод?

— Я не знаю. А вы как думаете? Современный учитель в обычной школе чрезмерно загружен не столько уроками, сколько различного вида бумажной работой. Зачастую абсолютно ненужной. Нет вдумчивого диалога с учениками. На педагогику просто не остаётся времени. Беда частных школ в том, что там часто практикуется подход: «всё для вас за ваши деньги». «Заваливается» качество образования.

Формула успеха

— Давайте поясним для читателей. Сейчас на базе вашей студии работает несколько социальных направлений, а начиналось всё с комнатки в станичной хатке. Как вам удалось то, что считается невозможным — монетизировать творчество, сделать его рентабельным?

Анапу, — Главная монетизация — это труд. Художник — это и призвание, и талант, и вдохновение, но это ещё и профессия, целеустремлённость. А если это так, то должны быть и плоды. Существует расхожее клише, вернее их много: и о том, что талант должен быть голодным, нищим, а вот потом когда-нибудь будет признание. Или, с чем я часто сталкиваюсь, что настоящий творец, он как-бы «пишет в стол», он выше всяческих там признаний. Ну, или то, что художник (в любой области) как ветер: сегодня подуло вдохновение и ах, всё, шедевр, а завтра нет, ну и ладно. Нет, так не бывает — всё есть постоянный труд. Другая сторона медали — боязнь ошибиться, тревожное ожидание, что ударят по рукам: а зачем, всё равно никому не нужно, а что если не получится? Из опыта личного и многих великих актёров, художников, музыкантов, писателей, знаю — все когда-нибудь ошибались, все получали по рукам. Но величина их — она в чём? В том, что шли по пути своего призвания. Вот и вся, как говорят сейчас, «формула успеха». Если ты что-то делаешь целенаправленно для себя, людей и общества в целом — это автоматически притягивает успех. Ни разу не давал объявлений ни о школе, ни о галерее, ни о выставках. Но как-то так получается… люди идут, идут и идут. Проездом на море, в Сочи Крым , заезжают в Каневскую, чтобы посмотреть галерею, побывать на мастер-классах по живописи.

Счастье есть?

— Я понимаю мотивацию приходящих учиться живописи детей. Но у вас есть и ученики-пенсионеры, им-то зачем?!

— Им очень важно реализовать себя. Оставить свидетельство, что они не только работали, растили детей и внуков, но и о чём-то думали, чему-то сопереживали, о чём-то мечтали. Мне один мой ученик (Павел Васильевич — 71 год) сказал: Игорь Валерьевич, вот ты уже остался у людей в памяти, в своих начинаниях. А я? Ну дети, ну ладно, немного времени — внуки, а дальше?

— А дети современные — они какие? Отличаются от поколения 70-х, 80-х?

— Дети те же. И читать любят. Обсуждают, переживают, что книжки очень дорогие. У меня есть девчонки, которые, бывая то в Краснодаре, то в Ростове, то в Москве , покупают редкие по станичным меркам книжки, привозят их и просто дарят. И музыку слушают, как и прежде, и фильмы смотрят, и мультики. И ссорятся так же, и мирятся, смеются и плачут. Но. Им сейчас намного сложнее. Мир шумит неимоверно. Постоянная смена информации, гвалт событий и сообщений. Всё это сказывается на формировании личности ребёнка, а в последствии и взрослого: фрагментарность, незапоминаемость информации, невозможность соединить элементарные логические цепочки из-за постоянного мельтешения картинок, звуков, эмоций. А в итоге начинает теряться целостность личности. Невозможность познать самого себя, сформировать свой внутренний мир при постоянном, агрессивном давлении извне. В этом беда и опасность для будущего.

— Вы верите в судьбу, в то, что жизненный путь каждого предопределён? В 2004 году вы могли уехать в Краснодар, и жизнь пошла бы по другому сценарию.

— Судьба никогда не благосклонна ни к кому. Спросите любого, и он обязательно скажет, что что-то в его жизни было не так, если б иначе, то было бы лучше. Так уж мы устроены. Перечитывая биографии великих, мы думаем: вот же звёзды… сошлись… Везёт же! И упускаем главное: трудности, препоны, падения, неимоверное и колоссальное напряжение всех сил, потребовавшиеся, чтобы идти по избранному пути. Я повторюсь. Помните, в Библии, в самом начале книги Бытия: «В поте лица будешь добывать хлеб свой». А иначе не бывает. Счастливые случаи, о которых часто говорят, как о проводниках успеха, ну что ж, они бывают… Но, лишь с теми, кто поднимается с дивана. К дивану счастливые случаи не приходят. Так что надо просто двигаться, двигаться и двигаться… Про себя скажу, что в пути случается много чудес, много встреч и открытий, о которых даже и не подозреваешь…

— Главный сюжет ваших полотен — космос. Чем вас привлекает эта материя?