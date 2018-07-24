Для чего встречались Лавров, Герасимов и Нетаньяху? 

Глава МИД России Сергей Лавров и руководитель Генштаба Валерий Герасимов провели переговоры в Иерусалиме и, предположительно, направились в Берлин. 23 июля они обсудили с премьер-министром Изариля Биньямином Нетаньяху ход операции на юге Сирии и вопросы безопасности вдоль границ Израиля.
«Была также затронута проблематика палестино-израильского урегулирования в развитие переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху 11 июля в Москве», — говорится в заявлении МИД. Что именно могло быть целью встречи глав российского МИД и Генштаба с израильским премьером? Комментирует независимый аналитик из Израиля Александр Этерман
Александр Этерман независимый аналитик из Израиля «Нетаньяху был недавно в Москве, он беседовал с президентом. Они пытались достичь договоренностей о том, на каких условиях Израиль готов допустить возвращение сирийских войск прямо к своей границе. Израиль смущают не столько сирийские войска, сколько наличие солдат »Хезболлы» и иранских, и иных шиитских добровольцев. Плюс в Израиле есть требование полного военного ухода Ирана из Сирии хотя бы в среднесрочной перспективе. Нетаньяху и Путин не обо всем, мягко говоря, договорились, а в это время уже началось, как вы знаете, российско-сирийское наступление к израильским границам. Поскольку Израиль предупредил, что многие действия, которые сейчас совершаются, для него неприемлемы, было решено провести еще один круг переговоров, чтобы хотя бы на тактическом уровне сейчас не возникло проблем и столкновений. Создается ощущение, что хотя эта тема очень тонкая, очень трудная, очень военная и накладки будут, на самом деле идет это неплохо».
После встречи с Нетаньяху российская делегация могла вылететь в Германию, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис FlightRadar. По данным агентства, самолет специального летного отряда «Россия», на котором Лавров и Герасимов прибыли в Израиль, вылетел в Берлин вечером 23 июля. Оба визита — и поездка в Иерусалим, и возможные контакты в Берлине — не анонсировались заранее.
По данным агрегаторов информации о конфликте в Сирии, операция на юго-западе страны подходит к завершению. Проасадовские силы заняли почти все территории провинции Деръа, остаются только несколько мелких анклавов — часть контролируется вооруженной оппозицией, часть запрещенной террористической группировкой «Исламское государство» и ее союзниками. Кроме Деръа, в Сирии остаются три крупных территории, неподконтрольных президенту страны Башару Асаду. Это протурецкий анклав в Идлибе, курдские регионы на севере страны и окрестности американской базы Ат-Танф на юго-востоке.