В Рязани скончался декан автодорожного факультета РГАТУ Евгений Лунин

На 66-м году жизни скончался декан автодорожного факультета, доцент Рязанского государственного агротехнологического университета имени Евгений Васильевич Лунин, сообщает региональный минтранс

Евгений Лунин был кандидатом технических наук, почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации , членом общественного совета при минтрансе Рязанской области

«Евгений Васильевич — яркий пример человека, для которого работа была не просто повседневным делом, а смыслом жизни. Коллеги запомнили его как энергичного руководителя, порядочного, интеллигентного и отзывчивого педагога», — говорится в сообщении.

Коллектив министерства транспорта и автомобильных дорог выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Васильевича Лунина.