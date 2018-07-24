Для увеличения перевозок по Транссибу и БАМу необходимо устойчивое обеспечение инфраструктуры электроэнергией 

Перспективны совместной работы энергосистем становятся реальными в свете планов по увеличению пропускной способности железнодорожной инфраструктуры на востоке страны и роста интенсивности движения поездов. К примеру, 18 июля на Дальневосточной железной дороге был достигнут рекордный за всю историю магистрали показатель по приему грузовых маршрутов: со стороны Забайкальской дороги по стыку Архара поступило 102 состава (или 6,1 тыс. вагонов) при среднесуточном показателе 76. В случае реализации II этапа программы развития Восточного полигона до 2026 года (в том числе с учетом модернизации подстанций, контактной сети, автоблокировки) объем поездопотока возрастет еще больше. Согласно прогнозам, подтвержденным администрациями субъектов РФ, суммарный объем передачи и выгрузки грузов на Дальнем Востоке составит более 300 млн т ежегодно. В том числе 103 млн т может быть адресовано получателям Ванино-Советско-гаванского транспортного узла и 140 млн т — Находкинского узла.
Как отмечают, в филиале АО «Системный оператор ЕЭС» ОДУ Востока, в настоящий момент важным вопросом обеспечения надежности энергосистемы Хабаровского края и Еврейской автономной области остается намеченный в 2018 году ввод второй цепи воздушной линии 220 кВ Комсомольск — Селихино — Ванино. Основные работы здесь необходимо завершить до начала осенне-зимнего периода.