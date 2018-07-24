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С июля предприниматели могут потерять до 50% прибыли. Как этого избежать?
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С июля предприниматели могут потерять до 50% прибыли. Как этого избежать? 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Можно объяснить попроще?
Да. Проще говоря, онлайн-кассы теперь обязаны использовать почти все предприниматели, у которых есть наемные работники. Это касается сферы общепита, услуг и торговли, в том числе интернет-магазинов. Даже если до этого вы прекрасно обходились без кассового аппарата, то вам все равно придется установить онлайн-кассу. Правда, исключения из этого правила все же есть — для коробейников, продавцов газет, мороженого, сезонных даров и т. д. С полным списком можно ознакомиться тут.
Зачем это нужно?
Для усиления контроля со стороны Федеральной налоговой службы и борьбы с «серыми» схемами. Все данные о совершенных сделках с онлайн-кассы отправляются оператору фискальных данных, откуда передаются в налоговую инспекцию. По идее, это должно избавить самих предпринимателей от лишней головной боли, а также открыть массу возможностей. Например, можно контролировать выручку при помощи мобильного приложения из любой точки мира, где есть Интернет. Вспомогательных приложений сотни, какие-то из них бесплатны, другие стоят денег.
Что будет, если не успел поставить онлайн-кассу?
Закон гласит, что использование онлайн-касс для вышеописанных категорий обязательно с 1 июля 2018 года. За нарушение предусмотрены штрафные санкции — от 25 до 50% выручки для индивидуальных предпринимателей (но не менее 10 000 рублей) и от 75% до 100% выручки для организаций (но не менее 30 000 рублей). Лучше поторопиться.
Какую онлайн-кассу выбрать?
Есть разные способы решения. Можно приобрести онлайн-кассу самостоятельно, купить к ней фискальный накопитель, заключить договор с оператором фискальных данных. Но проще воспользоваться «коробочным» решением. К примеру, компания МегаФон, с которой мы написали эти карточки, предлагает несколько видов онлайн-касс. Касса «Эвотор5» отличается небольшим размером и подойдет для курьерской доставки, удобна в небольших магазинах и на рынках. Есть базовый набор программ, а для подсоединения дополнительных аксессуаров нужен USB-хаб.
У «Эвотора7» возможностей больше: шесть встроенных USB-портов (можно подключить сканер штрих-кодов, пин-пад, весы и т. д.) и расширенный список приложений. Она подойдет для использования в крупных магазинах.
В комплекте с кассами идет SIM-карта для передачи данных и договор с оператором фискальных данных (OFD.ru). Кассы можно подключить самостоятельно по инструкции, а можно доверить настройку и обслуживание специалистам. Фискальные накопители на 15 или 36 месяцев (специальные устройства для хранения всех данных в зашифрованном виде) также идут в комплекте. Выбрав подходящее «коробочное» решение, вы избавите себя от лишней головной боли и сможете спокойно заниматься своим бизнесом. Определиться вам помогут специалисты МегаФона.
Кто может получить налоговый вычет?
Если в вашем предприятии есть наемные работники, то вы опоздали — кассу нужно было зарегистрировать до 1 июля 2018 года. Если же в вашем ИП нет наемных работников, использовать онлайн-кассу вы обязаны с 1 июля 2019 года. Зарегистрировав аппарат до этого времени, вы получите налоговый вычет (до 18 тысяч рублей).
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