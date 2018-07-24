Под Воронежем спасатели достали из воды тело утонувшего 32-летнего мужчины

Спасатели просят горожан быть осторожными. В реке Усманка под Воронежем утонул 32-летний мужчина. Тело достали из воды водолазы в понедельник, 23 июля, сообщили в городской службе спасения. Мужчина купался в необорудованном месте в районе Заячьей поляны. Ещё одного купальщика спасателям удалось вытащить из воды живым. 40-летний мужчина решил переплыть водохранилище в районе «Алых парусов» 21 июля. Спасатели доставили пловца на берег и передали знакомым. Предположительно, он был пьян. — Как показывает статистика, большинство происшествий на воде сопряжено с употреблением алкоголя. В состоянии опьянения у человека нарушается координация движений, а главное — он не чувствует опасность. Многие хотят купаться на диких пляжах, чтоб ничего и никто не мешало отдыху. Но отправляясь на такой отдых, нужно четко осознавать, что оказать вам помощь в случае какого-либо происшествия будет трудно, — отметили в городской службе спасения. Спасатели напоминают: максимальный срок реанимации утонувшего — пять минут. За это время ни один спасатель или медик не успеет к вам добраться. Да и объяснить диспетчеру, где вы находитесь, будет крайне сложно. Кроме того, дикий пляж, в отличии от обустроенного, ничем не обозначен на воде. Это значит, что капитаны катеров могут вас не заметить. А это чревато травмами или летальным исходом. Городская служба спасения в очередной раз просит горожан соблюдать простые правила безопасного отдыха. Не купайтесь после употребления спиртных напитков и на необустроенных пляжах. В Воронеже купание разрешено всего в четырёх местах — это пляжи в Боровом, на базе отдыха «Маяк», у санатория им. Горького и пляж «Пески». Не оставляйте без присмотра детей. Не ныряйте в незнакомых местах. Не купайтесь в одиночку и по ночам. Если вы стали свидетелем происшествия на воде, звоните по телефону 112. Алина Скобцева