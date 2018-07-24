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Известные романсы и стихи услышат волгоградцы в Комсомольском саду
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Известные романсы и стихи услышат волгоградцы в Комсомольском саду 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Вечер русского романса серебряного века «Рояль в кустах», который начнётся в 18:00, примет сцена «на пеньках» — один из самых красивых уголков главного городского сада.
Участники будут читать стихи Блока, Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Гумилёва, Бугаева и других великих авторов, исполнять известные романсы, а также произведения собственного сочинения под аккомпанемент фортепиано и гитары.
Организаторами встречи выступили литературный клуб «Парнас», Союз писателей России и молодежный центр «Лидер» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.
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