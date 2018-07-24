Известные романсы и стихи услышат волгоградцы в Комсомольском саду

Вечер русского романса серебряного века «Рояль в кустах», который начнётся в 18:00, примет сцена «на пеньках» — один из самых красивых уголков главного городского сада.

Участники будут читать стихи Блока, Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Гумилёва, Бугаева и других великих авторов, исполнять известные романсы, а также произведения собственного сочинения под аккомпанемент фортепиано и гитары.