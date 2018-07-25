Жители САО пройдут бесплатный онкоскрининг

В столице дали старт очередному этапу акции «Я выбираю здоровое будущее!». К ней присоединились и поликлиники САО. Так, каждую субботу, вплоть до 22 сентября, жители округа смогут без предварительной записи и направлений сдать анализ крови для выявления предрасположенности к раку молочной железы и яичников у женщин и признаков рака предстательной железы у мужчин.

— В марте за два дня скрининговое обследование на предрасположенность к раку молочной железы и яичников, а также на наличие признаков рака простаты прошли почти 16 тысяч москвичей, — отметил руководитель Департамента здравоохранения г. Москвы Алексей Хрипун . — Мы получили большое количество позитивных отзывов о данной программе и пожеланий москвичей о ее продолжении. В течение трех месяцев наши городские поликлиники будут принимать пациентов, которые хотят пройти онкоскрининг. Все обследования и консультации в рамках программы бесплатны для горожан.

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Кровь из вены берут с 8.00 до 14.00. Результаты можно будет получить по электронной почте либо самостоятельно в поликлинике. В случае выявления отклонений от нормы пациента перенаправят в один из московских онкоцентров, где предложат пройти обследование.

График приема представлен в файле ниже. (еп)