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Верхнюю террасу набережной Волгограда отремонтируют до конца 2018 года
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Верхнюю террасу набережной Волгограда отремонтируют до конца 2018 года 

АиФ Волгоград 31 минуту назад
Фото: АиФ Волгоград
Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу завершить реконструкцию верхней террасы Центральной набережной Волгограда до конца 2018 года. Новый этап комплексной реконструкции объекта он проинспектировал 24 июля в ходе рабочей поездки.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, сейчас на террасе снимают старые бордюры и изношенный асфальт, а также гранитные ступени центральной лестницы.
Уже завершились работы на верхней части пропилеев: подрядчик заменил штукатурку, восстановил декоративные элементы, установили гипсовые ордена и венки, а также подготовили колонны к окраске. Далее рабочим нужно будет восстановить цоколь объектов и приступить к капремонту лестницы.
До конца года специалистам нужно обновить территорию от улицы Краснознаменской до музтеатра. Здесь заменят покрытие на тротуаре, установят освещение и малые архитектурные формы. Кроме того, планируется замена сцены и создание возле пропилей двух амфитеатров. Здесь также хотят сделать новый фонтан.
Весной на террасе начнется озленение — на ней уложат газон, высадят деревья и кустарники.
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