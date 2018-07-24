Верхнюю террасу набережной Волгограда отремонтируют до конца 2018 года 

Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу завершить реконструкцию верхней террасы Центральной набережной Волгограда до конца 2018 года. Новый этап комплексной реконструкции объекта он проинспектировал 24 июля в ходе рабочей поездки.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, сейчас на террасе снимают старые бордюры и изношенный асфальт, а также гранитные ступени центральной лестницы.
Уже завершились работы на верхней части пропилеев: подрядчик заменил штукатурку, восстановил декоративные элементы, установили гипсовые ордена и венки, а также подготовили колонны к окраске. Далее рабочим нужно будет восстановить цоколь объектов и приступить к капремонту лестницы.
До конца года специалистам нужно обновить территорию от улицы Краснознаменской до музтеатра. Здесь заменят покрытие на тротуаре, установят освещение и малые архитектурные формы. Кроме того, планируется замена сцены и создание возле пропилей двух амфитеатров. Здесь также хотят сделать новый фонтан.
Весной на террасе начнется озленение — на ней уложат газон, высадят деревья и кустарники.