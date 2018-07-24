В Волгограде намерены завершить обновление набережной до конца года

Реконструкция верхней террасы волгоградской набережной должна завершиться до конца года, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе осмотра территории проведения работ, пишет Novostivolgograda.ru со ссылкой на региональную администрацию.

«Мы начинаем этап обновления верхней террасы набережной, который включает в себя реконструкцию лестницы. Лестница была построена 65 лет назад, после чего ни одного ремонта не проходила. Сегодня началось обследование всего комплекса лестницы и пропилеев. Необходимо провести экспертизу всех объектов, которые находятся внутри, без серьёзного исследования невозможно проводить реконструкцию. Мы ставим задачу завершить этап реконструкции верхней террасы набережной до конца года», — сказал Бочаров.

Издание отмечает, что на данный момент на Центральной набережной заново оштукатурены пропилеи, восстановлены их декоративные элементы, а колонны подготовлены к окрашиванию. В ближайшее время подрядчик восстановит цоколь сооружения и начнёт активный ремонт главной лестницы.