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В Волгограде намерены завершить обновление набережной до конца года
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В Волгограде намерены завершить обновление набережной до конца года 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: v1.ru
Реконструкция верхней террасы волгоградской набережной должна завершиться до конца года, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе осмотра территории проведения работ, пишет Novostivolgograda.ru со ссылкой на региональную администрацию.
«Мы начинаем этап обновления верхней террасы набережной, который включает в себя реконструкцию лестницы. Лестница была построена 65 лет назад, после чего ни одного ремонта не проходила. Сегодня началось обследование всего комплекса лестницы и пропилеев. Необходимо провести экспертизу всех объектов, которые находятся внутри, без серьёзного исследования невозможно проводить реконструкцию. Мы ставим задачу завершить этап реконструкции верхней террасы набережной до конца года», — сказал Бочаров.
Издание отмечает, что на данный момент на Центральной набережной заново оштукатурены пропилеи, восстановлены их декоративные элементы, а колонны подготовлены к окрашиванию. В ближайшее время подрядчик восстановит цоколь сооружения и начнёт активный ремонт главной лестницы.
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