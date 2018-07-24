Ещё
Разрушенные балки и горы бутылок: волгоградцы заглянули под лестницы на набережной Волгограда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разрушенные балки и горы бутылок: волгоградцы заглянули под лестницы на набережной Волгограда 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
На центральной набережной Волгограда впервые за 65 лет начали обследовать главные ступени. Спустившись под землю, рабочие нашли разрушенные балки, арматуру и сотни старых бутылок.
Рабочие продолжают обследовать ступени на центральной набережной
Длинный деревянный помост ведет в душное подземелье — прямо над головой находятся ступени, на время чемпионата мира ставшие прекрасным амфитеатром для всех поклонников футбола.
— В дни матчей все приходили сюда и думали, что стоят на очень устойчивом грунте, — рассказывает главный архитектор ОАО «Приволжтрансстрой» Алексей Лисин. — На самом деле, лестница — монолитная железобетонная «табуретка» с опорами. Эта рама опирается на материковый грунт. Когда на набережной рвался поливочный водопровод, вода, естественно, этот грунт подмывала.
За 65 лет большая и прочная «табуретка» успела состариться — по словам архитекторов, местами под лестницей «исхудала» арматура, балки и поперечные температурные швы.
— Местами разрушена арматура, а дальше есть разрушенные поперечные балки, — уточнил генеральный директор ОАО «Приволжтрансстрой» Владимир Иващенко. — Поперечные температурные швы, которые пересекают всю лестницу, тоже не в лучшем состоянии. Нужно делать гидроизоляцию, гидроизоляцию температурных швов и усиливать несколько мест, в которых уже опасно для жизни.
Чтобы вода не подмывала грунт, рабочие смонтируют и хорошую систему водоотвода.
— Обследование займет от двух недель до месяца, — уточнил Владимир Иващенко. — Кстати, одна из наших первых находок — горы бутылок, которые по двум трубам сюда сбрасывали 65 лет подряд. Мы вывезли три КАМАЗа бутылок всех времен — тут были и старые, и современные.
После обследования архитекторы поставят известным ступеням окончательный «диагноз» и перейдут к их реконструкции: рабочие планируют сделать стяжки и качественную гидроизоляцию, при необходимости усилить каркас, засыпать песок до поверхности плит и вновь уложить их на прежнее место.
После чемпионата мира на центральной набережной Волгограда продолжилась масштабная реконструкция: рабочие разобрали сцену и входную арку фан — феста, подняли весь старый асфальт и сбили несколько лестничных маршей. Одновременно бригады строителей продолжают укреплять ротонду. К восстановлению пропилей компания из Оренбурга вернется с 1 августа. На восстановление центральной набережной планируют потратить 500 миллионов рублей, поступивших на волгоградские счета из московского бюджета.
v1.ru: последние новости
В Волгограде концессионер заплатит неустойку за срыв реконструкции ЦПКиО В Волгограде молния разрушила стену возле «Красных казарм»: видео Провал тротуара на Нулевой Продольной объяснили аномальным дождём
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий119
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест70
Оксана Шачко оставила предсмертную записку77
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии82
Лучше война, чем выборы88
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение