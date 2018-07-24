Разрушенные балки и горы бутылок: волгоградцы заглянули под лестницы на набережной Волгограда

На центральной набережной Волгограда впервые за 65 лет начали обследовать главные ступени. Спустившись под землю, рабочие нашли разрушенные балки, арматуру и сотни старых бутылок.

Рабочие продолжают обследовать ступени на центральной набережной

Длинный деревянный помост ведет в душное подземелье — прямо над головой находятся ступени, на время чемпионата мира ставшие прекрасным амфитеатром для всех поклонников футбола.

— В дни матчей все приходили сюда и думали, что стоят на очень устойчивом грунте, — рассказывает главный архитектор ОАО «Приволжтрансстрой» Алексей Лисин. — На самом деле, лестница — монолитная железобетонная «табуретка» с опорами. Эта рама опирается на материковый грунт. Когда на набережной рвался поливочный водопровод, вода, естественно, этот грунт подмывала.

За 65 лет большая и прочная «табуретка» успела состариться — по словам архитекторов, местами под лестницей «исхудала» арматура, балки и поперечные температурные швы.

— Местами разрушена арматура, а дальше есть разрушенные поперечные балки, — уточнил генеральный директор ОАО «Приволжтрансстрой» Владимир Иващенко . — Поперечные температурные швы, которые пересекают всю лестницу, тоже не в лучшем состоянии. Нужно делать гидроизоляцию, гидроизоляцию температурных швов и усиливать несколько мест, в которых уже опасно для жизни.

Чтобы вода не подмывала грунт, рабочие смонтируют и хорошую систему водоотвода.

— Обследование займет от двух недель до месяца, — уточнил Владимир Иващенко. — Кстати, одна из наших первых находок — горы бутылок, которые по двум трубам сюда сбрасывали 65 лет подряд. Мы вывезли три КАМАЗа бутылок всех времен — тут были и старые, и современные.

После обследования архитекторы поставят известным ступеням окончательный «диагноз» и перейдут к их реконструкции: рабочие планируют сделать стяжки и качественную гидроизоляцию, при необходимости усилить каркас, засыпать песок до поверхности плит и вновь уложить их на прежнее место.