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«Квадра» проявила интерес к концессии «Воронежтеплосети»
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«Квадра» проявила интерес к концессии «Воронежтеплосети» 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Предполагаемый объем инвестиций составит 3,6 млрд рублей. ПАО «Квадра» рассматривает возможность взять имущество МКП «Воронежтеплосеть» в концессию. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на зампредседателя правительства региона Виталия Шабалатова в понедельник, 23 июля. — От воронежского филиала «Квадра» поступило предложение о заключении концессионного соглашения сроком на 15 лет в отношении имущества «Воронежтеплосети», деятельность которой признана неэффективной. Предполагаемый объем инвестиций составит 3,6 млрд рублей, — рассказал чиновник. Передать имущество МКП «Воронежтеплосеть» инвестору городские власти планировали до начала отопительного сезона 2017-2018 годов, продав предварительно МУП «Воронежская горэлектросеть» и вырученными средствами погасив долги МКП «Воронежтеплосеть», чтобы повысить ее привлекательность для потенциального концессионера. Однако поиск инвестора пришлось отложить из-за изменений в федеральном законодательстве, объяснил осенью 2017 года бывший мэр Александр Гусев. Концессионное соглашение планируется подписать после окончания отопительного сезона. Концессионеру планируется передать более 7,5 тыс. объектов. Это 18 участков тепловых сетей и более 100 котельных со всем оборудованием. Большая часть активов будет передана на условиях реконструкции, некоторые — с условием проведения ремонта. МКП «Воронежтеплосеть» обеспечивает теплом 28% жилых домов и социальных объектов Воронежа. Елена Гончарова
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