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Сколковская компания «Курсир» испытала мобильный радиоизмерительный комплекс на беспилотнике
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Сколковская компания «Курсир» испытала мобильный радиоизмерительный комплекс на беспилотнике 

RUБЕЖ 2 часа назад
Фото: RUБЕЖ
Сколковская компания «Курсир» разработала программно-аппаратный измерительный комплекс, который устанавливают на беспилотник. Прибор создан для проверки средств радиотехнического обеспечения полетов. Обычно их проводят в аэропортах раз в год с помощью самолетов-лабораторий. Новая разработка позволит это делать намного чаще и сократит расходы на обслуживание систем безопасности в воздушных гаванях. С помощью нового программно-аппаратного комплекса наземные службы аэродромов будут получать оперативную информацию о состоянии систем посадки. Эти данные важны при заходе самолета на посадку при нулевой видимости или сильных осадках или в условиях слишком низкого тумана. Преимущество аппарата перед зарубежными аналогами — его мобильность. Он может в короткие сроки предоставлять информацию о проблемных зонах не только перед проведением летных проверок с использованием самолета-лаборатории, но и оперативно тестировать навигационное оборудование аэропортов в случае жалоб на его работу от экипажей самолетов. Испытания комплекса прошли с 9 по 13 июля 2018 года в Ноябрьском центре организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Севера Сибири» ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации». Проверка оборудования доказала, что его можно использовать с любой периодичностью.
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