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Единороссы Жуков, Крашенинников и Яровая возглавили рейтинг эффективности депутатов
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Единороссы Жуков, Крашенинников и Яровая возглавили рейтинг эффективности депутатов 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, вице-спикер Ирина Яровая и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (все трое от "Единой России") возглавили рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы». Это следует из материалов исследования российских политологов, которое было представлено во вторник на пресс-конференции в Москве.
Рейтинг был составлен по результатам исследований, которые проводились с октября 2017 года по июль 2018 года. Для расчета итоговой позиции в рейтинге использовалось четыре критерия: результаты народного голосования (возможность депутата мобилизовать сторонников), индекс законотворческой активности депутата, индекс медийности и уровень экспертной оценки работы депутата в регионе. При этом председатель Госдумы и лидеры думских фракций не участвовали в рейтинговании, так как имеют «неоспоримые преимущества по сравнению с остальными депутатами», уточнили авторы исследования.
Как следует из материалов, Крашенинников, чтобы стать лидером, поднялся на четыре строчки по сравнению с показателями прошлого года. Второе место сохранила Яровая, а ставший третьим Жуков прибавил сразу восемь позиций. Лучший результат среди парламентариев от оппозиции показал глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), который, как и в прошлом году, занял четвертое место.
Наибольший рост среди парламентариев продемонстрировал депутат от «Единой России» Петр Пимашков, который поднялся на 205 пунктов. Значительно повысились рейтинги у единоросса Юрия Швыткина (+201), коммуниста Владимира Кашина (+188) и единоросса Антона Гетты (+133).
По мнению составителей рейтинга, самым активным в Госдуме стал депутат от КПРФ Алексей Куринный, на втором месте расположился справоросс Олег Нилов, замкнул тройку лидеров коммунист Николай Коломейцев. В свою очередь, топ-3 по критерию народного голосования целиком заняли единороссы: первое место — вице-спикер Госдумы Петр Толстой, за ним расположились глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.
Еще одним из показателем, по которому рассчитывался итоговый рейтинг, стал экспертный индекс работы в регионе. Тройка лидеров в этом индексе также осталась полностью за «Единой Россией»: на первом месте оказался Виктор Карамышев, на втором — Дмитрий Морозов, а замкнул тройку Александр Грибов. Самым медийным депутатом по итогам года стала Яровая, на втором месте разместился глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), а на третьем месте — Иосиф Кобзон ("Единая Россия").
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