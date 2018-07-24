Единороссы Жуков, Крашенинников и Яровая возглавили рейтинг эффективности депутатов

Рейтинг был составлен по результатам исследований, которые проводились с октября 2017 года по июль 2018 года. Для расчета итоговой позиции в рейтинге использовалось четыре критерия: результаты народного голосования (возможность депутата мобилизовать сторонников), индекс законотворческой активности депутата, индекс медийности и уровень экспертной оценки работы депутата в регионе. При этом председатель Госдумы и лидеры думских фракций не участвовали в рейтинговании, так как имеют «неоспоримые преимущества по сравнению с остальными депутатами», уточнили авторы исследования.