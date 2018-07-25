Шпорт зарегистрирован кандидатом на выборы губернатора Хабаровского края 

ХАБАРОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт зарегистрирован кандидатом для участия в выборах губернатора региона. Об этом ТАСС сообщили в краевом избиркоме.
"Есть первый зарегистрированный кандидат Вячеслав Иванович Шпорт", — сказал представитель избиркома.
Он добавил, что в среду документы для регистрации в качестве кандидата на выборы сдали депутат Госдумы Сергей Фургал, выдвинутый ЛДПР, и предпринимательница Анастасия Саламаха от КПРФ. Намерение сдать все необходимые для регистрации документы в среду, в последний день, когда есть такая возможность, подтвердили председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Игорь Глухов и Андрей Петров от партии «Зеленых».
Выборы губернатора Хабаровского края пройдут в единый день голосования 9 сентября.