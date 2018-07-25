Шпорт зарегистрирован кандидатом на выборы губернатора Хабаровского края

"Есть первый зарегистрированный кандидат Вячеслав Иванович Шпорт", — сказал представитель избиркома.

Выборы губернатора Хабаровского края пройдут в единый день голосования 9 сентября.