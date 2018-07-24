Сенатор Шишкин вошел в список баллотирующегося губернатора Шпорта

"В список кандидатов в сенаторы от Вячеслава Шпорта вошли действующий сенатор Александр Шишкин, ректор ХГУЭП Юрий Плесовских и замдиректора краевой детской библиотеки Наталья Ляшко", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что остальные кандидаты пока не предоставили в избирком второй пакет документов.