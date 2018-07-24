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Сенатор Шишкин вошел в список баллотирующегося губернатора Шпорта
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Сенатор Шишкин вошел в список баллотирующегося губернатора Шпорта 

РИА Новости 2 часа назад
ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Действующий сенатор Александр Шишкин вошел в список кандидатов в члены Совета Федерации, который предоставил в избирком действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, баллотирующийся на новый срок, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.
Выборы губернатора пройдут в Хабаровском крае в единый день голосования 9 сентября. О своем участии в них, кроме Шпорта от "Единой России", заявили Андрей Петров от партии «Зеленые», Анастасия Саламаха от КПРФ, Сергей Фургал от ЛДПР и Игорь Глухов от "Справедливой России". В понедельник Шпорт предоставил в избирком листы поддержки с подписями депутатов и сведения о трех кандидатах, один из которых в случае победы на выборах станет сенатором.
"В список кандидатов в сенаторы от Вячеслава Шпорта вошли действующий сенатор Александр Шишкин, ректор ХГУЭП Юрий Плесовских и замдиректора краевой детской библиотеки Наталья Ляшко", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что остальные кандидаты пока не предоставили в избирком второй пакет документов.
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